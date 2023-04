Cinghiali terrorizzano gli agricoltori orsaresi: decine di denunce di campi distrutti dagli ungulati

Cia Agricoltori Capitanata sta valutando la possibilità di un'azione legale collettiva per i risarcimenti

Sarebbero almeno una decina gli agricoltori che a Orsara di Puglia sostengono di aver subito danni alle proprie colture ad opera di diversi branchi di cinghiali.

Cia Agricoltori Capitanata sta valutando la possibilità di un'azione legale collettiva per i risarcimenti. "I branchi si fanno sempre più numerosi e voraci. Mangiano di tutto: grano duro, favino, ceci, piselli. In più, scavano alla ricerca di lombrichi e insetti anche laddove si è da poco proceduto con la semina. I cinghiali trovano riparo e un ambiente ideale per proliferare indisturbati nei boschi circostanti, che confinano con le aree rurali".

Quella dei Monti Dauni Meridionali nel Foggiano, infatti, è una delle zone boschive più estese della Puglia. La crescita esponenziale del numero dei cinghiali sembra avere irrimediabilmente compromesso l'equilibrio faunistico-ambientale in questa zona. "Cereali, legumi, girasoli: i cinghiali arrivano e distruggono o danneggiano i raccolti, facendo aumentare l'esasperazione degli agricoltori che vedono vanificati sforzi, lavoro e investimenti per migliaia di euro".

La Cia aveva denunciato gli episodi già due settimana fa.