Paura a bordo di un autobus partito da Foggia: distrutto finestrino in via San Severo

Attimi di paura questo pomeriggio a Foggia: un autobus Acapt con a bordo una decina di persone, compreso l'autista, partito dal capoluogo dauno alle 18.35 e diretto nella città dei campanili, è stato colpito da un oggetto all'altezza del km 2 di via San Severo.

Un passeggero è riuscito ad abbassarsi giusto in tempo. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solo tanto spavento. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia. L'autobus è ripartito senza un finestrino, infranto e distrutto.

I pochi passeggeri a bordo che avrebbero dovuto raggiungere Apricena o Lesina, sono rimasti fermi presso la stazione per parecchio tempo.