Danneggiati vigneti, ennesimo grave episodio in agro di San Severo: "Mai ricevuto minacce o estorsioni"

Nell'Alto Tavoliere non si arrestano le scorribande di ladri e malviventi. A pagarne le spese sono gli agricoltori. Furti e danneggiamenti sono all'ordine del giorno, come l'atto delinquenziale perpetrato il 27 maggio nei pressi di un vigneto a tendone in località Spirito Santo/Casone.

Il titolare dei terreni ha notato che gli angolari portanti ed il cavo superiore del tendone, erano stati tagliati in diverse parti. L'episodio è stato subito denunciato ai carabinieri: "Sono una persona onesta che ogni mattina si sveglia prestissimo per coltivare i miei frutti", rimarca il giovane imprenditore agricolo, che a Foggiatoday tiene a precisare di non aver mai ricevuto minacce estorsioni.

Nel territorio di San Severo gli episodi non si contano più. Poco meno di un mese fa, un altro titolare di un'azienda agricola di San Severo, aveva denunciato diversi furti: "Se ci assentiamo anche solo per un paio d'ore e lasciamo un giubbotto, al nostro ritorno non lo troviamo più", il racconto a FoggiaToday.