Terribile sfregio a una famiglia di anziani contadini: delinquenti tagliano e distruggono 17 alberi d'ulivo

“Venerdì notte si è consumato un vile gesto nell’agro di San Severo. A farne le spese è stato il lavoro di gente onesta, che ogni mattina, quando il sole ancora non sorge, s’incammina verso i propri campi per dar da mangiare sempre ai propri cari, nonostante l’età e gli acciacchi che ne derivano”. L’assessore con delega alle Politiche Agricole, Felice Carrabba, commenta così il notevole danno subito da una famiglia sanseverese.

“In un ristretto appezzamento di terreno, dei vigliacchi, hanno danneggiato in maniera irreversibile ed irrecuperabile ben 17 alberi d’ulivo. Il vile gesto non è solamente un danno di natura estetica e materiale, ma uno schiaffo oltraggioso alla gente che fatica e coltiva quella terra di San Severo, sempre più amara ed al tempo stesso sempre meno gratificante per via di soggetti prepotenti, per i quali non vale la pena spendere ancora parole di disprezzo. Denunce ed indagini sono partite e la Giustizia farà il suo corso, potete starne certi. Ai proprietari la solidarietà dell’intera Amministrazione Comunale”.