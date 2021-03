Vetrate infrante e danni, il titolare dei bar 'Street Cafè' dopo i raid: "Non basta la pandemia. Come facciamo a vivere così?"

"Come facciamo a vivere, in piena pandemia, pensando anche a questa gente? Questa è Foggia". Lo sfogo, amaro, è quello del titolare del bar 'Street Cafè 2' di via Natola, a Foggia. Nel suo video, diventato virale in poche ore, mostra i danni subiti all'interno della sua attività, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.

'Spaccata' fallita o danneggiamento? A stabilirlo saranno gli agenti di polizia incaricati delle indagini del caso. I danni sono ingenti, nulla risulta asportato dall'attività. Esattamente come successo, poche ore prima, in danno dell'altro 'Street Cafè', in via Gentile, in zona Macchia Gialla. Anche qui, ignoti hanno devastato le vetrate, causando danni ingenti ma senza portar via nulla | IL VIDEO