Grandine come palle da tennis nel Foggiano, distrutti vigneti e campi di pomodoro: "Un disastro"

Nel pomeriggio di ieri 2 giugno, in provincia di Foggia - in particolar modo tra Borgo Incoronata e Ordona ma anche a Carapelle e Cerignola - si è abbattuta una violentissima grandinata che oltre a ricoprire interamente le strade, ha provocato un maxi tamponamento sulla Statale 16 che ha coinvolto otto autovetture e soprattutto danni alle coltivazioni di pomodoro, ai vigneti e alle distese di grano.

"La grandine è l’evento climatico avverso più temuto dall’agricoltura in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo, perché colpisce frutta e ortaggi in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione. Un evento climatico avverso che si ripete sempre con maggiore frequenza ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis" evidenzia Coldiretti Puglia.

Cia Agricoltori Italiani di Capitanata è al lavoro per raccogliere tutte le segnalazioni e avviare le verifiche sull'entità dei danni che, purtroppo, appaiono già rilevanti.

Disastrosi gli effetti sui campi della tropicalizzazione del clima che in pochi attimi ha azzerato gli sforzi degli agricoltori che hanno perso la produzione e subiranno l’aumento dei costi a causa delle necessarie risemine, ulteriori lavorazioni, acquisto di piantine e sementi e utilizzo aggiuntivo di macchinari e carburante.

Così il consigliere regionale Paolo Dell'Erba di Forza Italia, nonché candidato alle Europee dell'8 e 9 giugno: "Quando non ci pensa il calo del prezzo del grano e di altri prodotti agricoli o l'aumento dei costi di produzione, a complicare la vita degli agricoltori sono le condizioni atmosferiche. Se qualcuno non lo avesse ancora capito, l'agricoltura è ad un passo dal baratro. Le istituzioni nazionali ed europee devono intervenire con provvedimenti urgenti per evitare un disastro, purtroppo preannunciato. Da agricoltore posso comprendere perfettamente cosa stanno vivendo i coltivatori di Capitanata e quante lacrime avranno versato nelle ultime ore dopo l'ennesimo atto di guerra del clima. Una guerra che il mondo agricolo sta combattendo contro tutto e tutti e, purtroppo, la sta perdendo".