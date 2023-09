Un finestrino rotto e una ruota tagliata, le ritorsioni a chi non si adegua: "Così viviamo male"

Due post, di due cittadini foggiani indignati, hanno catturato la nostra attenzione. Raccontano di due ritorsioni. Il primo è stato pubblicato nella giornata di ieri 12 settembre da Michele Lino con tanto di fotografie scattate nei paraggi del Policlinico Riuniti di Foggia accompagnate da un commento: “Ecco cosa succede a Foggia se non paghi il pizzo agli abusivi. Unica auto toccata”.

Il secondo è di poche ore fa. La denuncia è di Roberta: “Non è normale che sia normale. Due amiche decidono di andare a sentire un concerto jazz a Parco San Felice Nel cercare parcheggio vedono un posto libero lungo il marciapiede di uno spartitraffico, "solo che" ci sono tre cassette nere della frutta a terra. Le spostano e parcheggiano. Serata bellissima, si rimettono in macchina e ben presto si accorgono che non hanno "bucato" ma la ruota è stata tagliata. Questo vuol dire "vivere male" a Foggia Non avere diritto ad una "normale" quotidianità”.