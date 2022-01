Scuola, sindaco del Foggiano ricorre alla Dad fino a data da destinarsi: "Prima la salute"

Sulla scorta della decisione del sindaco di Orsara di Puglia - che ha sospeso fino al 15 gennaio le lezioni negli istituti scolastici - il primo cittadino di Stornara, Rocco Calamita, contrariamente a quanto stabilito dal Governo circa il ritorno a scuola in presenza a partire da lunedì 10 gennaio, "alla luce dei numerosi contagi da Covid che salgono a 77" si dice costretto a chiudere tutti i plessi scolastici dell'istituto comprensivo - materna, elementare, media e le scuole paritarie - sospendendo le attività didattiche in presenza fino a data da destinarsi. Pertanto le lezioni proseguiranno con la didattica a distanza o dad: "Tutti sappiamo perfettamente l'importanza della scuola; è stata una decisione difficile, ma essenziale per il bene nostro e dei nostri figli. La salute prima di tutto!".