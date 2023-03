Rapina e pistolettate rovinano la festa nella città candidata a 'Capitale della Cultura'

Le pistolettate contro la saracinesca di un bar e la rapina in danno degli uffici ?CityPoste? rovinano il clima di speranza che si respira a Monte Sant?Angelo, in lizza tra le dieci città italiane candidate a diventare ?Capitale della Cultura Italiana 2025?.

?Doveva essere un?altra giornata di gioia per la nostra città dopo l?audizione a Roma per la Capitale italiana della Cultura e invece ci siamo ritrovati sgomenti a fare i conti con una rapina e con dei colpi di arma da fuoco contro la serranda di un?attività commerciale?, commenta il sindaco Pierpaolo D?Arienzo.

?Atti delinquenziali e deplorevoli, messaggi mafiosi che ci ricordano che la nostra è ancora una società fragile e che non possiamo sottrarci alla necessità di combattere contro tutto questo. Proprio come ho detto qualche giorno fa alla Giuria, abbiamo un patrimonio inestimabile in un territorio attraversato da urgenze eterogenee, prima tra tutte la quarta Mafia, che spesso rischiano di bloccarne lo sviluppo?, aggiunge.

?Sviluppo che la nostra comunità e il territorio intero hanno rimesso in moto puntando sulla formazione, sulla cura della bellezza e sulla cultura. Perché la cultura è anche il nostro antidoto alle mafie. Ora più che mai è necessario unità e coraggio. Alle famiglie vittime di questi vili atti, va tutto il nostro affetto e il nostro sostegno?, conclude.