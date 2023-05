Cucciolo di cane tratto in salvo dalla Polizia: vagava all'interno della galleria 'Palombari'

Vagava solo e impaurito su un tratto stradale della Ss 688 direzione Manfredonia, un cucciolo di cane salvato questa mattina dalla Polizia. È accaduto sul Gargano: il personale della Sottosezione della Polizia stradale di Vieste ha notato un cagnolino al margine destro della corsia di marcia, all'uscita della galleria Palombari, che si dirigeva verso il centro della carreggiata, all'interno della galleria stessa.

Immediatamente gli agenti sono intervenuti, in barba alle condizioni meteo avverse, e hanno prestato soccorso al cucciolo dopo aver messo in sicurezza il tratto di strada interessato. Il cucciolo, fortunatamente, versava in condizioni di salute buone.

Gli agenti si sono subito adoperati per individuale il sito dal quale l'animale si sarebbe allontanato. Non avendo ricevuto riscontro, il cagnolino è stato affidato alla famiglia di un agente che con gioia ha deciso di adottarlo.