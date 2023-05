Cuccioli di gatto appena nati, chiusi in una scatola e abbandonati: "Atto deplorevole, vergogna"

Quattro cuccioli di gatto, nati da poche ore e con il cordone ombelicale ancora attacco al pancino, sono stati abbandonati l'altroieri sera, a Foggia, intorno alle 22. I cuccioli erano chiusi in una scatola di cartone, lasciata sotto la pioggia battente al Parco Volontari della Pace, meglio noto come ‘Piazza Libanese’.

A salvare gli animali è stato l’intervento fortuito di una volontaria che ha sentito lamenti e miagolii provenire dalla scatola: “Chi ha abbandonato i cuccioli in quelle condizioni li voleva destinate a morte certa”, sbotta la donna, che non ha dubbi al riguardo. “È un atto deplorevole, una vergogna”, commenta un’altra volontaria che ha partecipato alla staffetta per recuperare gli animali.

Appena è scattato l’allarme, infatti, si è messa in moto la macchina dei tanti volontari animalisti della città: i gattini, quattro in tutto, sono stati quindi recuperati ed affidati ad una volontaria che se ne sta prendono cura, in attesa di potenziali adozioni. I cuccioli sono stati tenuti al caldo, hanno superato la prima notte e hanno iniziato ad alimentarsi. L’auspicio è che possano presto rimettersi e trovare famiglie disposte a prendermene cura.