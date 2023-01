Cuccioli appena nati chiusi in una busta e abbandonati in strada: "Un gesto che mette i brividi"

"Anno nuovo, ma vecchie, becere e vili abitudini". E' il commento, amaro, del sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, alla notizia del ritrovamento di cinque cuccioli di cane, chiusi in una busta e abbandonati lungo la strada che collega San Giovanni Rotondo - Manfredonia



Si tratta di cuccioli di pochi giorni di vita: "Se chi li ha trovati non si fosse accorto dei guaiti, sarebbero certamente morti di freddo e di fame. È una cosa che mi mette i brividi e mi fa salire una rabbia cieca. Le forze dell’ordine indagano e spero che il colpevole sia consegnato alla giustizia e che paghi fino all’ultimo centesimo, com’è sacrosanto che sia", continua il primo cittadino.



"Per questi cuccioli innocenti cerchiamo uno stallo, capite bene che sono così piccoli da non poter stare in canile. Chiunque sia interessato e voglia aiutarci può contattare la volontaria Marilina al numero +39 338 262 7873. Ho sentito Alberto Pietroboni, il nostro responsabile al randagismo. Siamo amareggiati ma, nonostante tutto, speriamo ancora che questo nuovo anno possa consegnarci gesti belli che vengono dal cuore", conclude.