Foggia non dimentica Giuseppina, Luigi e Antonio. Morti 8 anni fa nel crollo di via De Amicis

Questa mattina la commissione straordinaria del Comune di Foggia ha reso omaggio alle tre vittime del crollo della palazzina di via De Amicis, 22. Era il 3 giugno 2014, quando intorno alle 3.50, un forte boato seguito da un persistente tremore, avvertito in più parti di Foggia, ha provocato la morte di tre persone, di cui due decedute sul colpo, i coniugi Giuseppina Fiore e Luigi Veneziano di 29 e 37 anni e l?85enne Antonio Morelli, morto due settimane dopo in ospedale, nella cui abitazione si era verificata l?esplosione, peraltro preceduta da un forte odore di gas, come confermato ai giornalisti, nelle ore successive alla tragedia, da una residente del posto che insieme al marito aveva allertato i tecnici del gas. Era stato estratto vivo il bambino della coppia.