Le lacrime di Foggia per Giusy, Luigi e Antonio, 10 anni fa la tragedia di via De Amicis

Ore 3.50 del mattino. Chissà perché, il fato decide sempre che certe tragedie avvengano quando le persone dormono, tra le mura deputate a proteggerle. Un boato sveglia bruscamente una vasta area della città di Foggia. Una fuga di gas, si accerterà, è all'origine della esplosione in via De Amicis, a Foggia. Crolla la palazzina al civico 22.

Sono le prime ore del 3 giugno 2014 e Foggia rivive gli incubi del 1999 e del 2004. Viale Giotto e Via delle Frasche. Vite spezzate, anche questa volta. Sono quelle di Giuseppina Fiore e Luigi Veneziano, 29 anni lei, 37 lui. Una giovane coppia di coniugi, genitori di un bimbo piccolo, Salvatore. Sono proprio i corpi dei genitori - travolti dal crollo - a far da scudo al loro amato bambino, che si salverà.

Qualche giorno più tardi, perderà la vita anche Antonio Morelli, uno dei quattro feriti, dal cui appartamento partì la fuga di gas.

L'episodio piegò in due la città, incidendo nel suo cuore un'altra ferita, dopo quelle ancora sanguinanti delle precedenti due tragedie. E finì anche per interrompere la contesa elettorale che di lì a poco avrebbe portato Foggia a conoscere il nome del nuovo sindaco. Sia Franco Landella che Augusto Marasco - a pochi giorni dal ballottaggio - interruppero le manifestazioni previste in quei giorni.

La tragedia si estese anche ai residenti della palazzina. Furono oltre 20 le famiglie sfollate, che dovettero attendere molti mesi prima che lo stabile venisse rimesso in sicurezza e potesse essere nuovamente agibile.

Nella giornata di domani, l'Amministrazione Comunale - come ogni anno - si recheranno nel luogo del crollo per il consueto omaggio alle vittime, e il cordoglio a chi, a distanza di dieci anni, ne piange la dipartita.

Salvatore, intanto, è cresciuto. Ha 13 anni. Il primo maggio di tre anni fa ricevette la Prima Comunione: "Un miracolo voluto da Dio", commentò l'allora sindaco Landella.