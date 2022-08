Paura in via Ortovecchio: crolla solaio, evacuate 12 persone delle abitazioni vicine

Paura nel tardo pomeriggio di oggi 3 agosto in via Ortovecchio 28, angolo via Felice Cavallotti, per via del crollo di un solaio. Per fortuna non ci sono stati senza feriti. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri, vigili del fuoco, gli operatori Amgas e dell'Enel. I tecnici del Comune stanno provvedendo a sgomberare 12 persone dalle abitazioni adiacenti alla palazzina interessata