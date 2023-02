Attimi di paura a Foggia: crolla solaio di un appartamento

Per cause in corso di accertamento è crollato il solaio di un appartamento, fortunatamente in quel momento la coppia che lo abita era fuori casa

Intorno alle 12:30, è avvenuto il crollo del solaio di un appartamento in via Airone, a pochi metri da via San Severo. Fortunatamente, in quel momento, la coppia che vi abitava era fuori casa, evitando il rischio di feriti o vittime.

L'allarme è stato immediato e, per precauzione, gli appartamenti adiacenti sono stati sgomberati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici del comune e la polizia locale, che ha perlustrato la zona con l'ausilio di un drone.



In seguito all'accaduto, l'amministrazione comunale ha immediatamente attivato i propri uffici tecnici per accertare le cause del crollo e valutare l'eventuale pericolosità degli edifici limitrofi.

Al momento, le indagini sono ancora in corso e sarà necessario attendere i risultati delle perizie per comprendere la natura dell'accaduto.