Crollo 'Palazzo Carmelo': tre famiglie allontanate dalle loro abitazioni. Il sindaco: "Atto di prudenza"

In accordo con il direttore dei lavori, e in maniera del tutto precauzionale, il sindaco Francesco Bonito ha firmato un'ordinanza di sgombero dei locali immediatamente vicini all'edificio 'Palazzo Carmelo', ex comune, interessato nella giornata di ieri da un altro cedimento di una porzione di tetto.

"I tecnici ci riferiscono che non ci sono danni alle abitazioni, ma si tratta di un atto di prudenza".

L'assessore Maria Dibisceglia ha già preso in carico le tre famiglie che temporaneamente dovranno allontanarsi dai propri alloggi.

Proseguono nel frattempo le verifiche e i sopralluoghi sulla struttura interessata dai lavori di riqualificazione. "Lunedì incontrerò la ditta esecutrice dei lavori perché siano chiarite a tutta la città le dinamiche di questo crollo ed eventuali responsabilità".