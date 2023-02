Crollo dell'ex comune "annunciato". Il sindaco: “Cedimento nel lotto ancora da affidare”

“Lo storico Palazzo Carmelo è fatiscente da decenni e questa Amministrazione ha ottenuto fondi per metterlo in sicurezza e renderlo funzionante. Nel primo lotto della struttura, i lavori procedono senza problemi; per il secondo lotto, invece, ottenuti da poco i finanziamenti, sono in corso procedure di incarico ai tecnici che si occuperanno di metterlo a nuovo. Proprio su questo ultimo lotto si è registrato il cedimento”. Il chiarimento, dopo il crollo di una porzione dell’ex palazzo comunale, arriva dal sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i tecnici del Comune di Cerignola, la Polizia Locale e l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Liscio. “I servizi sociali stanno trovando una sistemazione per le cinque famiglie occupanti che vivono lì”, ha fatto sapere il primo cittadino. L'Amministrazione ha interloquito anche con il responsabile degli edifici di culto della Curia, don Ignazio Pedone, col quale si è stabilito che, in via del tutto precauzionale e al solo fine di effettuare ulteriori accertamenti, la Chiesa del Carmine resterà temporaneamente chiusa. “Come sindaco di Cerignola – ha aggiunto Bonito - ringrazio tutti gli sciacalli che in queste ore stanno inventando versioni fantasiose attribuendo altrettante fantasiose responsabilità”.

Il crollo, nel primo pomeriggio, ha innescato anche una serie di reazioni politiche. Il consigliere comunale Tommaso Sgarro, ex candidato sindaco, parla di cronaca di un collo annunciato: “In un anno e mezzo non so quante segnalazioni siano state fatte a più riprese da privati cittadini, e non, per denunciare la situazione di pericolo e degrado alle quali hanno fatto seguito timidi e inutili interventi, e risposte elusive. Un pezzo di storia della città che non sappiamo se sarà recuperabile”. Esprime amarezza per l’accaduto, “un fatto decisamente evitabile, uno sfregio alla città”: “Adesso qualcuno si assumerà la responsabilità di quello che sta succedendo o la colpa sarà sempre di qualcun altro?” , è l’interrogativo che ha lanciato. ‘Noi – Comunità in movimento', suo gruppo di riferimento, accusa la “politica cieca e sorda”.

Anche Fratelli d’Italia parla di un crollo annunciato. “Erano state diverse e vane le segnalazioni nei mesi scorsi – confermano dal partito - anche provenienti dalla adiacente parrocchia del Carmine, ora chiusa per precauzione”. I meloniani auspicano una pronta messa in sicurezza dell'intero edificio, per evitare altri danni e rischi per l'incolumità di residenti e passanti. “Confidiamo – scrivono - in una accelerazione dei lavori di recupero di Palazzo Carmelo”.