Cede una finestra, tragedia sfiorata in una scuola di Foggia

Tragedia sfiorata, in una scuola media di Foggia. Ieri mattina, durante l'orario scolastico, si è verificato il cedimento di una finestra, in una classe terza dell'istituto 'Zingarelli', in zona 'Macchia Gialla'. L'episodio non registra gravi conseguenze solo per un caso fortuito, ovvero per la casuale assenza dell'alunna che, solitamente, occupa il banco attiguo alla vetrata. Altri due alunni, invece, avrebbero riportato lievi escoriazioni. L'accaduto ha scosso le famiglie degli studenti, che si sarebbero già organizzati per chiedere spiegazioni e, soprattutto, maggiori tutele alla dirigenza dell'istituto. Questa mattina, intanto, gli alunni della classe in questione hanno saltato le lezioni in segno di protesta.