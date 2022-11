Critiche alla Procura su Fb, magistrati richiamano all'ordine l'avv. Aiezza: "Chiedo scusa, ho sbagliato"

“L'associazione nazionale magistrati - sezione di Bari e sottosezione di Foggia - esprime solidarietà ai magistrati della Procura di Foggia in relazione ai commenti pubblicati dall'avvocato Mario Aiezza, sul social network Facebook, a seguito del tragico incidente aereo che è costato la vita a sette persone che viaggiavano su un elicottero diretto al capoluogo dauno dalle Isole Tremiti”. E’ quanto si legge nella nota stampa, diffusa questa mattina dall’associazione, che fa riferimento ad un commento (rimasto online poche ore) pubblicato dall’avvocato e presidente della sezione foggiana dell’Aiga, nel quale - anche alla luce di esperienze dirette e personali - veniva criticato l’operato della Procura dauna, che dal legale veniva invitata ad essere più incisiva nell'azione.

L’associazione dei magistrati, quindi “stigmatizza le affermazioni che appaiono non solo offensive nei confronti di magistrati quotidianamente impegnati nello svolgimento della funzione, ma anche poco rispettose della immane tragedia che ha colpito le famiglie delle vittime, alle quali tutta la popolazione pugliese è vicina”, so legge ancora. “Le esternazioni contro l'Ufficio requirente foggiano, anche per il tramite di un commento sulla pagina FB di una testata locale, appaiono di particolare gravità proprio perché provenienti da un avvocato del Foro di Foggia, dal quale ci si attende rapporti ‘improntati a dignità e a reciproco rispetto’, come prevede il codice deontologico forense”, sottolineano i magistrati.

“Chiedo scusa, ho sbagliato”, ha commentato il penalista foggiano, il cui pentimento era stato già manifestato con la celere rimozione del post in questione. “Sono stato vittima delle mie fragilità. Sono sinceramente dispiaciuto”, ha concluso.