Tolleranza zero nei quartieri del crimine a San Severo: 1000 persone controllate di cui 250 pregiudicati. Trovate auto rubate e droga

Sei locali commerciali sanzionati. Un uomo stava danneggiando un muro, un soggetto aveva un tirapugni e un coltello in uno zaino. Recuparate due auto rubate, trovata droga e auto rubate

A San Severo prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio nelle aree a maggiore densità criminale con l'obiettivo di prevenire ogni forma di illegalità da parte della polizia di stato.

Numerosi i posti di controllo, durante i quali sono state sanzionati venti automobilisti per violazioni al codice della strada e sei titolari di esercizi commerciali, arrestate tre persone per spaccio e cinque chili di marjuana sequestrati.

Con l'ausilio dei baschi verdi, della guardia di finanza e della polizia locale, gli agenti del reparto prevenzione crimine hanno passato al setaccio i quartieri più a rischio: mille le persone controllate di cui 250 con precedenti; 21 violazioni al codice della strada.

Sanzionata anche una persona per guida senza patente e altri quattro automobilisti per mancanza di copertura assicurativa.

Sono state denunciate due persone: un soggetto gravato da precedenti di polizia per danneggiamento aggravato è stato sorpreso mentre stava danneggiando con un martello un muro di una struttura in disuso, ubicato nella stazione ferroviaria. Giunti sul posto gli agenti del commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine hanno disarmato l’uomo e sequestrato l’arma. La persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.

Sono state inoltre recuprate un’autovettura Fiat 500L di nuova immatricolazione, rubata a San Giovanni Rotondo, e una Fiat Panda rubata a San Severo.

Un’altra persona, gravata da precedenti di polizia, è stata denunciata per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un tirapugni in acciaio ed un coltello a serramanico, rinvenuti nello zaino e sottoposti a sequestro penale.

La polizia di Severo ha inoltre arrestato tre persone trovate in possesso di droga. In tutto sono stati sequestrati 5 chilogrammi di marjuana e 20 di cocaina.

Inoltre, durate il servizio per il controllo del territorio, personale del Reparto Prevenzione Crimine ha trovato e sottoposto a sequestro penale a carico di ignoti 16 candelotti esplodenti abbandonati all’interno di una cantinola in stato di abbandono e priva di porta.

Sei gli esercizi commerciali controllati con l'ausilio della polizia locale per la verifica del rispetto della normativa anti-covid. Sei le contestazioni amministrative elevate.