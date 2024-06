Avvertimento incendiario a un imprenditore lucerino: "Non è l'unico ma l'ultimo di una lunga serie di atti criminali"

Il grave atto intimidatorio perpetrato nei confronti delle onoranze funebri di Luca De Giovine a Lucera, secondo il circolo territoriale dei Fratelli d'Italia 'Salvatore Gaeta', avrebbe portato alla luce una Lucera molto diversa da come spesso verrebbe presentata.

Nell’esprimere la propria solidarietà e vicinanza al titolare dell'attività al quale nella notte del 1° giugno è stato incendiato il furgone della ditta, i FdI sottolineano come Lucera, da diverso tempo, sia prigioniera di una cappa sempre più pesante di illegalità, che starebbe pervadendo, a poco a poco, tutti i gangli della società. "Il grave accadimento di qualche giorno fa è solo l’ultimo di una serie di atti criminali che, seppur meno eclatanti, stanno stritolando l’intero tessuto sociale e produttivo del nostro territorio: incendi dolosi, furti d’auto, corse clandestine di auto e moto sono solo la punta di un iceberg che si fa finta di non vedere. Anche le aziende agricole continuano ad essere oggetto di continui “raid” finalizzati ai furti di mezzi ed attrezzature agricole, che vengono portati avanti con precisione ed organizzazione di stampo quasi militare".

Secondo i Fratelli d'Italia di Lucera, "la risposta delle istituzioni è stata, sino ad ora, debole" perché "le forze dell’ordine sono sottodimensionate e spesso mal equipaggiate in rapporto a gruppi criminali che, invece, appaiono sempre più organizzati e galvanizzati dall’operare in un clima di semi-impunità" si legge.

E ancora, evidenziano i meloniani, "la Procura di Foggia, oberata di lavoro, si è ad oggi dimostrata incapace di contrastare questi fenomeni che, seppur non siano da “prima pagina”, sono quelli più avvertiti dai comuni cittadini e contribuiscono ad allontanarli dalle istituzioni. Non ci stancheremo mai di dire che le scellerate riforme basate solo sul contenimento della spesa pubblica ed al taglio dei servizi essenziali portate avanti soprattutto nell’ultimo decennio, nella nostra provincia si sono tradotti in una vera e propria ritirata dello Stato. E’ necessario concentrare maggiori risorse in uomini e mezzi e le istituzioni locali hanno il dovere di denunciare queste criticità".

I Fratelli d'Italia proseguono: "Trincerarsi dietro affermazioni di comodo quale quella che i reati denunciati sono in diminuzione, come il sindaco ha avuto modo di asserire qualche tempo fa, è indice solo del fatto che la città è stanca e sfiduciata e spesso i reati non vengono neanche denunciati dalle persone che li subiscono"

E confidano nelle riforme portate avanti dal governo Meloni, "prima tra tutte la revisione della geografia giudiziaria possano portare alla nostra città ed al nostro territorio non soltanto un presidio di Giustizia, ma anche un necessario strumento di tutela per tutti coloro che credono nelle potenzialità della nostra terra e decidono di non arrendersi, impegnandosi a costruire il loro futuro a Lucera ed in Capitanata".

Dello stesso avviso è il gruppo di Forza Italia: "Quanto accaduto è l'ennesimo episodio criminale che viene perpetrato ai danni di attività commerciali della nostra città. Il tema della "sicurezza", come già accennato nella conferenza stampa tenutasi in occasione della apertura della nostra sede, sarà oggetto di particolare attenzione da parte del nostro Partito che proporrà, in tutte le sedi istituzionali e sociali, le opportune iniziative per un adeguato controllo del nostro territorio, al fine di garantire una maggiore sicurezza all'intera comunità lucerina".

L'altroieri la vittima - che in un video aveva mostrato le immagini con le lacrime agli occhi di riconoscenza, aveva il sindaco, l'amministrazione comunale e tutti i cittadini di Lucera per l'affetto e la vicinanza mostrate, oltre che per la forza che gli era stata trasmessa: "Sono stato inondato di chiamate, messaggi privatamente e in forma pubblica sui social che sinceramente non mi aspettavo. E vi ringrazio ancora, non so dire altro".

"Esprimo, a nome di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera città, lo sdegno ed il ribrezzo nei confronti degli autori di questo atto vile e criminale. Esprimo, altresì, tutta la vicinanza alla famiglia De Giovine, imprenditori seri e persone perbene. Noi siamo al vostro fianco" il commento del sindaco.

Luca Di Giovine aveva ringraziato anche la nostra testata e i giornalisti che si erano interessati alla vicenda: "Grazie a voi tutti sanno e non è passato in sordina, come probabilmente voleva, chi ha fatto questo ignobile gesto. Continueremo ad investire per offrire sempre il meglio nel settore e garantire un servizio preciso, onesto e con prezzi calmierati ed esposti come previsto dalla legge".