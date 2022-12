Interessi criminali sui fondi del Pnrr nel Foggiano: comuni ed enti 'sorvegliati' speciali della GdF

Il 14 luglio Carapelle, il 21 ottobre San Nicandro, il 28 novembre San Severo e il 1 dicembre Lesina. Sono quattro i comuni della provincia di Foggia che finora hanno siglato un protocollo d'intesa - per conto del comandante della Guardia di Finanza di Foggia e dei sindaci - ciascuno finalizzato al rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto dei possibili interessi criminali orbitanti intorno ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Investimenti Complementari, dando così concreta attuazione alle linee guida stabilite a livello europeo e nazionale per vigilare le delicate fasi di attuazione delle diverse progettualità finanziate con risorse europee e nazionali.

I comuni si impegnano ad assicurare un flusso di notizie e di dati utili a implementare le azioni a tutela della trasparenza e legalità dell’azione amministrativa e delle fasi progettuali ed attuative relative all’utilizzo delle risorse pubbliche stanziate nell’ambito dei piani.

Un contributo prezioso che serve a coadiuvare la Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia economico finanziaria specializzata, tra l’altro, nella tutela della spesa pubblica, ad intercettare e contrastare sin dalla genesi ogni eventuale condotta illecita, lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Il flusso informativo a favore della Guardia di Finanza sarà finalizzato al contrasto di ogni possibile caso di corruzione, conflitto di interesse, doppi finanziamenti, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse pubbliche, frode nell’esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con il fine di deviare l’impiego delle risorse finanziarie dal raggiungimento di specifiche progettualità/missioni indicate dall’Unione europea nel programma Next Generation Eu. Tra queste, quelle della 'Istruzione e Ricerca' e della 'Inclusione e Coesione', per cui i tre comuni sono destinatari investimenti dedicati.

L’intesa mira a salvaguardare l’interesse dei cittadini e dell’economia locale, contribuendo così allo sviluppo del tessuto economico del territorio.

Un protocollo analogo era stato sottoscritto il 7 luglio tra l'Università di Foggia e il comando provinciale della Gdf, uno degli ultimi atti firmati dall'ex comandante provinciale Andrea Di Cagno, predecessore del colonnello Leonardo Ricci. Il 13 giugno con la Provincia di Foggia.