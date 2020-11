La sindaca di Roseto Valfortore positiva al Covid: "Avevo fatto il tampone solo per scrupolo"

La sindaca di Roseto Valfortore Lucilla Parisi è positiva al Covid. Lo ha comunicato in un videomessaggio nel pomeriggio. "Dal tampone effettuato l'altro ieri qui a Roseto, purtroppo, sono risultata anche io positiva. L'ho fatto per scrupolo - ha riferito - non avendo né sintomi né essendo stata in contatto con contagiati. L'ho fatto per tutelare chi mi stava vicino e le persone con le quali avrei avuto contatti".

Il suo primo videomessaggio di aggiornamento sull'emergenza Covid risale solo a tre giorni fa, quando aveva annunciato 40 casi, di cui 20 ospiti della residenza per anziani. "Questo maledetto virus è arrivato anche da noi e si sta insediando velocemente". Di lì a poche ore, dopo i primi risultati dei tamponi effettuati dall'Usca, i numeri sono aumentati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia trasmesso ieri, Roseto Valfortore, comune di poco più di 1000 abitanti, si era colorato di amaranto, passando dalla fascia 20-50 casi a quella superiore ai 51. "Sono rammaricata per la situazione che stiamo vivendo tutti in questa piccola comunità. Dobbiamo essere forti", ha detto oggi Lucilla Parisi. "Mi dispiace, lavorerò da casa. I sintomi che ho non sono gravi. Vi sono vicina".