Il Covid riprende a correre, una sessantina di contagiati e 200 cittadini in quarantena a San Nicandro. Focolaio in una scuola: chiusa oggi e domani

Il neo sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, nella giornata di ieri ha firmato la sua prima ordinanza da primo cittadino, che ha comunicato alla città nel corso di una diretta streaming dal Coc: "Purtroppo, riguarda la chiusura, per venerdì e sabato, delle classi dell'Ics 'D'Alessandro-Vocino'".

"Purtroppo in città i contagi stanno crescendo nuovamente fortunatamente non ci sono ricoverati" ha specificato il esponsabile 'Funzione 3 - Volontariato' Michele Scarabino. "I casi Covid sono aumentati, abbiamo una sessantina di positivi, la maggior parte sono giovanissime e in età scolare, la concentrazione maggiore in 26 studenti quasi tutti dell'istituto comprensivo, c'è anche qualche docente". Duecento persone sono in quarantena fiduciaria

L'appello del sindaco ai genitori: "Vi chiedo di comprendere la situazione, vi chiedo uno sforzo. Valuteremo se mantenere chiusa la scuola ancora per la prossima settimana oppure se avviare delle attività di screening". Se ne discuterà oggi.

Questo il messaggio del neo primo cittadino: "Una misura necessaria e cautelativa, concordata con la dirigente, per permetterci di capire lo stato di avanzamento di un focolaio Covid-19, al momento comunque sotto controllo. Domani incontrerò la dirigente scolastica, le autorità sanitarie locali e la Protezione Civile, per pianificare e definire le misure più idonee a garantire innanzitutto la salute pubblica e la circoscrizione e il controllo dei casi di infezione, unitamente al diritto ad un'istruzione idonea. Chiedo pazienza, soprattutto ai genitori e massima attenzione a tutti nell'usare le misure utili a contenere i contatti personali. Vi aggiornerò appena possibile"