Balzo dei contagi a San Giovanni Rotondo: i positivi sono 118. Sospeso il mercato settimanale

"Siamo passati, nel giro di qualche giorno, da 83 positivi a 118, segno evidente che il virus si sta diffondendo in maniera seria. In qualche modo lo avevamo previsto e quindi eravamo un po' preparati". Lo ha comunicato il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti, riferendo gli ultimi dati della prefettura sulla situazione Covid, aggiornati all'1 novembre. Sono 171 le persone attualmente in isolamento fiduciatio nella città di San Pio. "A questi bisogna aggiungere i nostri concittadini ricoverati presso gli ospedali - ha detto Crisetti - È un dato che mi rattrista molto e mi dà preoccupazione".

Anche sulla scorta dei numeri dei contagi e recependo i suggerimenti delle forze politiche con cui si è consultato, il primo cittadino ha sospeso con un'ordinanza il mercato settimanale da venerdì e fino al 24 novembre. Ammette come non sia stata una decisione presa a cuor leggero: "Mi ricordo tutto l'impegno che abbiamo profuso per far riprendere l'attività economica a questi operatori che sono stati fortemente penalizzati nella primavera scorsa e abbiamo fatto uno sforzo di preparazione dei dispositivi di sicurezza, però di fronte a questi numeri credo che sia mio dovere garantire la massima protezione possibile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'ordinanza si ribadisce anche la chiusura dei circoli ricreativi e sociali. "Era già previsto dal Dpcm del 24 ottobre ma, evidentemente, qualcuno non lo ha capito". A San Giovanni ce ne sono parecchi. "Non è possibile consentire che più persone, come rilevato anche in altre occasioni, si stabiliscano in questi luoghi che sono anche piuttosto angusti e possono essere veicolo di facile diffusione del virus". Rispetto ai circoli privati, ha fatto sapere il sindaco, sarà intensificata l'attività di controllo.