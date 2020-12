Lei positiva e lui in quarantena, ma non rinunciano alla passeggiata in centro: coppia beccata a Rodi Garganico

Una passeggiata romantica in centro è costata cara ad una coppia di Rodi Garganico. Lei positiva e lui in quarantena, hanno violato le indicazioni sanitarie ma non hanno fatto i conti con i carabinieri, che li hanno riconosciuti, nonostante i due indossassero la mascherina, e deferiti per epidemia colposa.

Sempre nell'ambito dello svolgimento dei servizi per la verifica del rispetto delle norme anticovid 19, i militari dell'Arma del posto hanno sorpreso un soggetto rimasto lievemente ferito nel tentativo di scavalcare la recinzione di un'abitazione privata.

L'uomo, oltre ad essere deferito per violazione di domicilio, è stato sanzionato poiché si trovava in giro senza motivo oltre l'orario consentito delle 22 e perché non indossava la mascherina.