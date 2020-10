Covid, serve il polmone artificiale ma a Bari è occupato: una donna trasferita da Foggia a Catanzaro in elisoccorso

Una donna di 56 anni ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico di Foggia è stata trasportata ieri in elisoccorso al 'Mater Domini' di Catanzaro per essere sottoposta al trattamento con l'Ecmo, Ossigenazione extracorporea a membrana, tecnica utilizzata su pazienti in condizioni di severa insufficienza respiratoria o cardiaca. Le sue condizioni si erano aggravate.

È una procedura regionale, ma a Bari il 'polmone artificiale' non era disponibile in quanto già impegnato, ed è stato necessario il trasferimento in Calabria, come riferito dalla direzione ospedaliera. Recentemente, il nosocomio foggiano aveva accolto pazienti provenienti da quella regione, a conferma del rapporto di collaborazione tra i sistemi sanitari.