Sanitaservice piange un altro angelo del 118: addio ad Alberto, il soccorritore a Serracapriola e terza vittima del Covid

Sanitaservice piange il terzo operatore del 118 in pochi mesi, vittima del Covid. Non ce l'ha fatta Alberto Cavalli, 59 anni, soccorritore nella postazione di Serracapriola.

A darne notizia il segretario dell'Usb di Lecce, Gianni Palazzo, con un commosso messaggio di cordoglio e di vicinanza alla moglie. "Oggi - ha scritto - è il tempo del silenzio e del dolore, non delle strumentalizzazioni e delle polemiche". L'operatore era in prima linea, dalla prima ora, nella battaglia dell'internalizzazione al fianco dell'Unione sindacale di base.

"Fai sapere a tutti che mi sto impegnando per me, ma soprattutto per dare un esempio agli amici per fare attenzione a come si lavora e mettere sempre i Dpi". Sono le parole del suo ultimo messaggio inviato il 6 novembre, prima di essere intubato, a Santo Mangia dell'Usb di Foggia, con cui ha condiviso le sue battaglie.

Numerosi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti su Fb: "Ci siamo mandati un messaggio la settimana scorsa, tu speravi di rientrare nei parametri anti-covid, non ci posso ancora credere. Resterai sempre nei nostri cuori é nelle nostre memorie".

"Grazie per essere stato mio amico. Mi sei stato vicino, anche se " lontano" in un momento molto triste e buio della mia vita. Avevi capito il mio dolore, e non esito a dire che certe giornate ho riso solo per un tuo messaggio giornate senza senso, poi, arrivava un tuo sms e scoppiavo a ridere. Grazie per le tante risate, grazie per le tante serate in cui mi hai tenuto compagnia con uno semplice cellulare".