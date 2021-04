Covid, il virus non molla la Puglia: altri 2044 contagi e nuovo record di ricoverati

Nella giornata in cui in Puglia si registra il nuovo record di tamponi giornalieri (14.031), sono 2.044 i nuovi casi di positività individuati: 776 in provincia di Bari, 137 in provincia di Brindisi, 194 nella provincia BAT, 336 in provincia di Foggia, 217 in provincia di Lecce, 415 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 34 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 25 decessi: 13 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Sale a 48.747 il numero dei casi attivi, con una nuova impennata dei ricoverati, giunti a quota 2.147, record assoluto mai registrato prima in Puglia. Poco più di 1300 i pazienti guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.885.180 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 197.425 così suddivisi: 77.337 nella Provincia di Bari, 19.269 nella Provincia di Bat, 14.380 nella Provincia di Brindisi, 36.486 nella Provincia di Foggia, 18.642 nella Provincia di Lecce, 30.328 nella Provincia di Taranto, 691 attribuiti a residenti fuori regione, 292 provincia di residenza non nota.