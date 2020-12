Coronavirus, al Riuniti 23 pazienti in terapia intensiva: scende ancora il numero dei ricoverati

Scende, seppur di poche unità, il numero dei pazienti ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Secondo l'ultimo report diramato, sono 172 i pazienti Covid, sette in meno rispetto a una settimana fa.

Sono 79 i ricoverati nel reparto di malattie infettive, uno in meno rispetto al precedente report. Invariato, invece, il dato di pneumologia dove sono presenti 35 pazienti. Tre in meno, rispetto all'11 dicembre, i ricoverati in rianimazione (23). In flessione anche i degenti in malattie infettive a indirizzo chirurgico (5 contro i 7 di una settimana fa). Solo 2 i pazienti nel reparto di malattie infettive a indirizzo ostetrico-ginecologico (quattro in meno rispetto alla scorsa settimana).

Sono ancora 14 i pazienti in malattie infettive a indirizzo nefro-urologico, mentre crescono di tre unità (14 contro gli 11 della scorsa settimana) quelli in malattie infettive a indirizzo gastroenterologico.

Secondo l'ultimo report diramato dal Ministero della salute, sono 1.631 i pazienti positivi ricoverati in Puglia, 174 dei quali in terapia intensiva.