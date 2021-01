Coronavirus, focolaio in una Rsa di Carpino: contagiati operatori e pazienti

Il virus torna a fare paura nelle residenze per anziani della provincia di Foggia. Sul Gargano si registrano operatori e pazienti positivi al Covid19 in una casa di riposo a Carpino.

A darne notizia è stato oggi il sindaco Rocco Di Brina: "Nel nostro paese, fino a 5 giorni fa il numero delle positività al Covid era abbastanza contenuto. Purtroppo, da qualche giorno abbiamo assistito ad un aumento e, attualmente, i casi accertati nel nostro paese sono 15, perché vi sono state delle positività - e speriamo di non doverne registrare altre - che hanno riguardato una nostra comunità, una Rssa dove ci sono i nostri pazienti ricoverati, mi riferisco alla struttura vicino al 118".

Si è già messo in contatto con la direzione sanitaria della struttura, invitandola ad adottare tutte le misure previste. "Nei prossimi giorni - ha fatto sapere Di Brina - saranno sottoposti a tampone anche gli altri pazienti e dipendenti di questa struttura e speriamo di non dover registrare altri casi positivi. Adesso teniamo sotto stretta osservazione con la Asl, con il Dipartimento di Prevenzione, questo focolaio che si è sviluppato".

Il sindaco, nelle sue comunicazioni relative alle misure adottate per il contenimento del contagio, ha annunciato, inoltre, una nuova ordinanza che proroga al 29 gennaio la chiusura della scuola dell'infanzia. Fino a fine mese è confermata anche la chiusura del mercato quindicinale del lunedì.

"Ogni tanto mi arrivano delle segnalazioni da parte di cittadini che gente positiva starebbe in giro per il paese - ha affermato il sindaco di Carpino nella sua diretta social di aggiornamento - in alcuni casi questo corrispondeva al vero in altri no, quindi vi prego di non creare allarmismi ingiustificati, ma invito le persone positive a rimanere in isolamento perché, come già sapranno, ci sono sanzioni sia amministrative ma anche penali".