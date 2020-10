Scuola materna di Carpino chiude "a scopo precauzionale". "Sintomatologia fortemente sospetta di alcuni soggetti"

La scuola materna di Carpino da domani rimarrà chiusa per una settimana. Lo ha stabilito il sindaco Rocco Di Brina, "rilevata - si legge nell'ordinanza firmata oggi - la sintomatologia fortemente sospetta per infezione da Covid19 di alcuni soggetti del personale docente e non che presta servizio presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto Omnicomprensivo Padre Giulio Castelli". Tutti i plessi della scuola dell'infanzia resteranno chiusi dal 27 ottobre al 3 novembre.

"Senza allarmismi eccessivi, è una misura di tipo precauzionale - ha spiegato il sindaco ai genitori in una diretta sui social - perché ho appreso della sintomatologia di alcune persone che fanno parte del corpo docente e del personale non docente e cautelativamente ho pensato, d'intesa anche con il dirigente scolastico, che le scuole materne da domani resteranno chiuse per sette giorni. In questi giorni provvederemo anche alla sanificazione degli ambienti. Non si tratta di una notizia che deve spaventare o allarmare. Stiamo monitorando la sintomatologia del personale docente e non e quando ci saranno le condizioni di maggiore tranquillità e sicurezza provvederò alla riapertura delle scuole".