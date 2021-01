In 8 si danno appuntamento per giocare a carte: beccati dai carabinieri, sanzionati per aver violato norme anti-covid

Tra il 9 e il 10 gennaio scorso i militari della compagnia dei carabinieri di San Severo, coadiuvati dalle stazioni carabinieri territorialmente competenti, dal personale dell’undicesimo reggimento 'Carabinieri “Puglia' e dal Nucleo Cinofili di Bari Modugno, hanno effettuato diversi controlli alla circolazione stradale, al rispetto della normativa volta al contenimento del contagio da Covid-19 e ai soggetti sottoposti a misure detentive, nel comune di San Severo e in quelli limitrofi.

Domenica pomeriggio, ad Apricena, nel corso di una perquisizione, i carabinieri si sono imbattuti in otto soggetti che si erano riuniti per giocare a carte violando di fatto la normativa che vieta gli assembramenti al fine di prevenire il contagio da covid-19. Nei loro confronti è stata elevata la sanzione di cui all’art. art. l , co.8, D.L. n. 33/ 2020.

Sabato scorso hanno deferito in stato di libertà per il reato di 'violazione di domicilio' due giovani che si erano introdotti e trattenuti all’interno di un’abitazione contro il parere della proprietaria. I militari hanno inoltre denunciato una donna per furto aggravato di energia elettrica, avendo scoperto un allaccio abusivo alla rete.

Nel corso dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure detentive i militari dell'Arma hanno arrestato per evasione dai domiciliari due soggetti rispettivamente per spaccio di stupefacenti e per furto in abitazione. Dopo l’udienza di convalida, su disposizione del Tribunale di Foggia, sono stati ricondotti presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Nonostante il weekend sia stato caratterizzato da abbondanti piogge e quindi da un conseguente minore movimento di persone, nel corso del servizio sono state complessivamente controllati 20 veicoli e identificate 55 persone ed elevate 7 contravvenzioni al codice della strada.