Il virus espugna un'altra residenza per anziani: 25 positivi nella Rssa Maria Santissima della Serritella di Volturino

Sono 25 i casi positivi nella Rssa Maria Santissima della Serritella di Volturino. Il virus espugna un'altra residenza sociosanitaria assistenziale per anziani sui Monti Dauni. Risultano ad oggi 20 ospiti contagiati e 5 operatori sanitari. A rendere noti i numeri è stato il sindaco Francesco Di Pasqua.

"Attualmente la Prefettura ci ha comunicato che nel nostro paese i positivi sono 39, compresi i casi Covid della Rssa. Ma i numeri - ha riferito il primo cittadino all'Ansa - non coincidono con quelli reali, che si aggirano intorno agli 80 positivi. Numeri che posso dare con certezza, perché nella nostra piccola comunità ci conosciamo praticamente tutti e sono state le stesse persone a contattarmi per informarmi del contagio. I numeri non coincidono - ha spiegato Di Pasqua - perché non tutti i miei concittadini si sono sottoposti a tampone presso la Asl di Foggia, ma molti lo hanno fatto in strutture private".