Covid-19, San Paolo di Civitate verso i 100 positivi. L'appello del sindaco: "Trend dei contagi in ascesa, restate a casa"

Anche nel comune di San Paolo di Civitate i casi di positività al Covid-19 sono in costante aumento: 82 le persone risultate positive al tampone molecolare, ma il numero è destinato a crescere: "Ci sono altre 15 persone positive al tampone antigenico", fa sapere in una nota il sindaco Francesco Marino.

"Chi è in isolamento domiciliare, o in quarantena, non può uscire dalla propria abitazione se non per gravi motivi di salute o su autorizzazione dell'autorità sanitaria, non si può interrompere assolutamente l'isolamento domiciliare autonomamente. In quarantena devono stare sia i positivi al tampone molecolare, sia i conviventi delle persone positive, sia chi è positivo al tampone antigenico (il tampone rapido che si fa nei laboratori convenzionati e nelle farmacie). Non osservando la quarantena domiciliare – ammonisce il sindaco – si commette un reato, e, aspetto secondo me più grave, si contribuisce a diffondere il contagio"

"Restate a casa per favore ed evitate di uscire. Solo evitando i contatti con altre persone - aggiunge il primo cittadino - si evita il rischio di contagio. Forse non è chiaro che in questa terza ondata il virus manifesta maggiore contagiosità. Si osserva un maggiore contagio nelle persone più giovani, che spesso sono asintomatici per cui, senza rendersene conto, sono loro stessi veicolo di contagio".

Secondo il sindaco, la situazione dei contagi è destinata a peggiorare: "San Paolo, contrariamente ai comuni limitrofi, ha un trend in ascesa, per cui bisogna uscire solo in caso di effettiva necessità. A questo appello si associano tutti i medici di San Paolo, nessuno escluso".