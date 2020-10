Covid-19, nuovo caso all'Altamura-da Vinci: sospese le attività in presenza in una quinta

Un nuovo caso di positività al Covid-19 in una scuola foggiana: si tratta dell'Altamura-da Vinci, dove il dirigente scolastico Pellegrino Iannelli, con un provvedimento di urgenza firmato nella giornata di mercoledì, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza "fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione", per la classe 5^ A Chimica della sede di via Rotundi.

Si tratta del secondo caso registrato nell'Istituto, dopo quello accertato nel plesso di Via Imperiale, riguardante la classe 3^ A Informatica.