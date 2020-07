Intera famiglia positiva al Covid-19: "Il focolaio è stato isolato, ma non si abbassi la guardia"

“Il Coronavirus c'è ancora, non deve passare l'idea che il pericolo sia passato”. ll sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella invita la città a mantenere alta la guardia. Nella serata di ieri, infatti, il primo cittadino ha coordinato con la dirigenza sanitaria gli interventi per arginare il nuovo focolaio di positività al Covid19 nella cittadina garganica.

"Dopo un periodo di assenza di positività al Covid19 e dopo giorni in cui la situazione era ampiamente sotto controllo, si è registrato nella nostra comunità un piccolo focolaio con un intero nucleo familiare risultati positivi al test Coronavirus. Sono cinque le persone contagiate finora individuate, di cui qualcuna non residente a San Nicandro Garganico", spiega.

Come previsto dalle linee guida regionali, è immediatamente scattato il contact tracing, la ricostruzione, a ritroso, di tutta la catena delle persone entrate in contatto, negli ultimi giorni, con i casi positivi. "Tutti stanno bene e non presentano sintomi ma in ogni caso, come da prassi, tutti coloro che sono venuti in contatto sono stati posti in isolamento domiciliare, in attesa dei nuovi accertamenti e le eventuali decisioni conseguenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intervento del dipartimento di Emergenza sanitaria è a garanzia che si è intervenuti rapidamente isolando il pericolo di diffusione. "Diversi tamponi sono già stati effettuati su chi è venuto a contatto con esito negativo, ma la riflessione, su questo nuovo focolaio per quanto ristretto e oramai isolato, e che il coronavirus c'è ancora, non deve passare l'idea che il pericolo è passato. Per cui si invitano tutti al rispetto delle misure necessarie del distanziamento sociale, l’uso della mascherina e l’igiene delle mani".