Truffato dall'ex avvocato, agricoltore di Stornara perde i suoi terreni: "Sono moralmente distrutto"

L’uomo, di Stornara, ha perso un'importante battaglia nella sua crociata contro il suo ex difensore, un avvocato di Cerignola, che gli avrebbe truffato oltre 66.000 euro nell'arco di sei anni. La vicenda

Cosimo Signoriello, coltivatore diretto 38enne, ha perso i suoi terreni. L’uomo, di Stornara, ha perso un'importante battaglia nella sua crociata contro il suo ex difensore, un avvocato di Cerignola, che gli avrebbe truffato oltre 66.000 euro nell'arco di sei anni.

La vicenda è stata raccontata alcuni mesi fa, sulle pagine di FoggiaToday: era il febbraio di quest'anno quando Signoriello ha depositato una querela alla guardia di finanza di Cerignola, accusando un avvocato 49enne di Cerignola, suo difensore e amico da anni, di essersi appropriato nel corso di anni delle somme che l'agricoltore credeva di versare all'Ismea, ente pubblico che assegna i terreni agricoli dello Stato per promuovere e sviluppare l'agricoltura.

In base a numerosi documenti falsi consegnati da Cosimo Signoriello, l'ex avvocato aveva inventato dal nulla un'inesistente contenzioso con Ismea al Tribunale di Foggia (in realtà mai esistito), creando ad arte un altrettanto inesistente libretto postale di risparmio, sempre intestato al tribunale del capoluogo dauno, e ricevendo nel corso degli anni la somma di 66.300 euro dalla vittima, quasi sempre in contanti ed a volte addirittura con assegni. Quando l'ente pubblico proprietario dei terreni ne ha chiesto la restituzione, perché mai giunti i pagamenti dei canoni di locazione negli ultimi sei anni, allora l'incredibile truffa è venuta a galla.

Signoriello però fino ad oggi non ha ottenuto alcuna risposta dalla Giustizia, avendo per giunta perduto i tanto amati terreni agricoli: “Questa situazione mi ha moralmente distrutto. Sono disperato", spiega ”Vorrei almeno che fosse fatta giustizia". Nel video il disperato appello dell’uomo, con l'attuale difensore l'avvocato Michele Sodrio, che usa parole molto dure contro il collega presunto truffatore.