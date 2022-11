Rabbia, dolore ed emozione alle Tremiti: durante corteo per le vittime il passaggio dell'elicottero di linea

Questo pomeriggio alle 15 i tremitesi si sono riuniti in piazza Sandro Pertini, nell'isola di San Domino, per onorare la memoria delle sette vittime del tragico incidente in elicottero avvenuto il 5 novembre a Castelpagano, lungo il tragitto Foggia-Tremiti. La comunità ha osservato un minuto di silenzio. Sull'isola è lutto cittadino fino al giorno delle esequie.

"C'eravamo tutti a ricordare Gigi, Angelo, Maurizio e la famiglia di turisti sloveni morti sabato mattina mentre, in elicottero, facevano rientro a Foggia. Un mesto corteo partito da piazza Pertini che ha prima costeggiato la chiesa e poi raggiunto la postazione del 118 e l'eliporto per deporre due corone a ricordo delle vittime della tragedia. Seguiti da un'ambulanza e sovrastati dall'arrivo dell'elicottero di linea. Una coincidenza che ci ha fatto emozionare ancora più. Un silenzioso corteo in cui rabbia, dolore ed emozioni si sono fuse in un crogiolo di amarezza per chi non c'è più. Ci sentiamo soli ma felici di ricordare sette amici che, per motivi diversi, hanno voluto bene alla nostra Terra. Non li dimenticheremo perché una sola giornata di lutto cittadino non basta" la testimonianza apparsa sulla pagina Facebook Riserva Marina Isole Tremiti.