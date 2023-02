A San Valentino Manfredonia in corteo: "No ad Energas è un dono d'amore"

“Come faranno le condotte sottomarine verso il porto industriale, da arpionare sul fondo marino del Golfo, a trasportare, come previsto dal progetto, il Gpl a basse temperature senza intaccare l’ecosistema?”. È uno degli interrogativi delle studentesse della classe 1^ C dell’Istituto Roncalli, che oggi hanno urlato il loro no al mega deposito costiero di Energas nel corteo organizzato dal Comune di Manfredonia, dall’Arcidiocesi e dal Coordinamento cittadino delle associazioni.

In una data simbolo, a San Valentino, la comunità chiede un gesto d’amore: archiviare per sempre il progetto e metterci una pietra sopra. Diverse centinaia di persone hanno sfilato per le vie della città, da Piazza Papa Giovanni XXIII a Piazza del Popolo, passando per il lungomare. C’erano soprattutto i giovanissimi e in testa al serpentone il mini Consiglio comunale.

Anche l'Arcivescovo Franco Moscone sfila con la stola 'No Energas': “Non si costruisce il futuro andando a riprendere un progetto di 25 anni fa, che forse allora era già discutibile e vecchio. Il futuro si costruisce guardando avanti e non ritornando indietro”. La battagliera Sipontina Santoro del Comitato No Energas avverte: trascinarla per le lunghe ha generato una sfiducia nelle istituzioni locali e nazionali.

È arrivato in città anche l'attivista No Tap Graziano Petrachi, che ha invitato i manfredoniani all’assemblea regionale di preparazione per la manifestazione di Piombino dell’11 marzo, una giornata di lotta nazionale contro i rigassificatori, i depositi costieri e i gasdotti. Assenti giustificati deputati e senatori, impegnati nei lavori parlamentari a Roma, ma non si sono visti altri politici o partiti, a parte consiglieri di maggioranza e assessori.

“La nostra non è una protesta, è un momento per sensibilizzare parte del governo che è salita con me sul palco e mi è venuta a trovare – ha detto il sindaco Gianni Rotice - È a loro che rivolgo il mio appello, per il bene della mia città. Avete condiviso con me un percorso, adesso fate un regalo a questa splendida città: no Energas è un dono d’amore”. Ora è lui a invitare alla coerenza gli alleati, Fratelli d’Italia in primis.

Ha affidato proprio al sindaco il suo messaggio il deputato di Forza Italia Giandiego Gatta: “Intendo, sia pur da lontano, unirmi al vostro coro unanime contro il deposito Gpl Energas al largo delle coste della nostra città, un intervento che osteggio da sempre nelle piazze e nelle sedi istituzionali. Ho avviato più di un’interlocuzione con esponenti del Governo, e a loro ho anche inoltrato copia della documentazione più significativa a sostegno delle ragioni del no a tale impianto, in perfetta e coerente continuità con quanto fatto dal mio partito, Forza Italia. Ma dobbiamo insistere, perciò non posso che ringraziarvi per questa manifestazione. Manfredonia ha già sofferto tanto, tantissimo, e noi abbiamo il diritto di essere ascoltati come comunità che esprime civilmente, ma con la massima determinazione, il suo no all’impianto”.