Foggia come Fast and Furious, corse di auto e moto in via Parini: "La situazione è diventata insostenibile"

Il cittadino che abita nel quartiere alla periferia della città si sfoga "dopo varie segnalazioni alle autorità competenti e notti insonni". Quelle che definisce come "ormai note gare clandestine di auto e moto" avrebbero inizio già dalle prime ore pomeridiane, "incuranti degli sportivi che affollano la pista ciclabile e di qualche famiglia che vorrebbe passeggiare tranquillamente con i propri figli", mettendo dunque a repentaglio la loro incolumità. La notte pare non ci sia pace: "La situazione è diventata insostenibile".

Scene da Fast and Furious a Foggia. Dalla zona del Campo degli Ulivi, e più precisamente dalla fine di via Parini, arriva una segnalazione inquietante: stando a quanto riferisce a FoggiaToday un residente, sarebbe diventata una pista per pericolose corse clandestine.