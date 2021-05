La Asl riapre le agende di prenotazione per gli over 60. Hub in fiera aperto due giorni a sportello: "Superare ogni reticenza verso Astrazeneca"

A breve le seconde dosi per operatori scolastici e forze dell'ordine. Inoltre, per le giornate di domani e venerdì, 2000 persone (1000 per ogni giornata) ultrasessantenni potranno accedere all'hub senza prenotazione dalle 10 alle 4e dalle 15 alle 20