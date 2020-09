"Siamo tutti negativi". Pub di Troia dà la buona notizia ai clienti dopo il caso di contagio: "Vi aspettiamo domani"

Torna il sereno a Troia dopo la notizia della positività di un dipendente di un pub, da allora chiuso per precauzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al New Livingstone, nella mattinata di oggi, è arrivata la buona notizia: sono tutti negativi gli esiti dei test naso-faringei eseguiti sull'intero staff: "Ringraziamo chi ci ha supportato in questo breve periodo di apprensione, e ne approfittiamo per comunicare che nelle prossime ore avverrà la sanificazione, e che domani, sabato 12 settembre, riapriremo in tutta sicurezza" con tanto di locandina su FB.. "Abbiamo evitato il contagio grazie all'uso della mascherina e dell'igienizzazione continua"