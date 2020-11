Covid-19, oltre 50 contagiati a Troia. Cavalieri: "Situazione difficilissima, collaboriamo"

Come riporta l'ultimo bollettino diramato dalla Regione Puglia, Troia è uno dei 14 comuni della Capitanata dove sono presenti oltre 50 positivi. Lo conferma anche il sindaco Leonardo Cavalieri: "Dal colore della mappa dei contagiati è molto chiaro che siamo in una situazione molto preoccupante. Purtroppo, non sono in grado di fornire il numero esatto dei contagiati, poiché il dato fornito dalla Prefettura non coincide con la situazione quotidiana e reale".

"Nello specifico, alcune persone positive non sono calcolate nel report ricevuto. Appena avrò dati certi li comunicherò", ha aggiunto il primo cittadino.

Cavalieri chiosa con l'ennesimo appello alla cittadinanza: "Quel che vi chiedo, non mi stancherò di farlo è di essere attenti. Ognuno deve fare la propria parte. La situazione è difficilissima e per questo vi chiedo collaborazione. Rispetto delle regole per voi stessi, per i vostri cari, per la comunità intera. È un appello al buon senso. Non abbiamo altri mezzi per difenderci dal micidiale Covid-19. Ai concittadini che stanno soffrendo auguro di tornare presto tra i loro cari, di tornare presto a respirare liberi. Restiamo uniti".