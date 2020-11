Covid, tre insegnanti e alcuni alunni positivi a Troia. C'è un bambino della sezione 'primavera" tra i contagiati

Sono risultate negative le due insegnanti entrate in contatto diretto con le due colleghe risultate positive nei giorni scorsi a Troia. Alla buona notizia si contrappone l'esito di alcuni alunni positivi al Covid-19, per i quali la Asl di Foggia sta predisponendo il tampone per tutti i nuclei familiari coinvolti.

Positiva anche una insegnante di un’altra classe delle elementari. Anche in questo caso, l’Asl ha predisposto tampone e quarantena per tutti i bambini e i docenti.

Il Covid non risparmia i piccolissimi. Un positivo è segnalato tra i bambini della sezione Primavera della scuola dell’infanzia San Benedetto. L’intera sezione è stata messa in quarantena. L’asilo, per alcuni giorni, resterà chiuso per le operazioni di sanificazione.

Questa la situazione ad oggi nella cittadina foggiana a due giorni dall'ultimo aggiornamento del sindaco. Leonardo Cavalieri su Facebook invita la popolazione a rispettare le classiche regole igienico-sanitarie, a "disinfettare vestiti se indossati per uscire", ad "evitare di entrare in casa con le scarpe" e "uscire per futili motivi".