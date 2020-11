Giudice del tribunale di Foggia positivo al Coronavirus: sospese tutte le udienze penali

Il Coronavirus non risparmia nemmeno Palazzo di Giustizia. Un giudice del tribunale di Foggia è risultato positivo al test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus eseguito il 30 ottobre scorso. Ha sintomi lievi ed in quarantena presso il proprio domicilio. Gli ambienti sono stati sanificati mentre le cancellerie del tribunale stanno provvedendo a sospendere tutte le udienze penali in programma nei prossimi giorni.

