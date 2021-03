Covid-19, tre dipendenti positivi al Comune di Foggia: chiude l'Ufficio Anagrafe

Il sindaco Landella ha firmato l'ordinanza che dispone la chiusura degli uffici fino a nuova disposizione. Restano garantiti gli altri servizi per via telematica. Aperte al pubblico le sedi dei quartieri Cep e Candelaro per l'emissione della carta d'identità elettronica