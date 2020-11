Torremaggiore punta sulle ronde serali: beccati giovani riuniti in un locale privato e attività aperta oltre l'orario consentito

Ronde serali a Torremaggiore al fine di individuare e sanzionare i cittadini che non rispettano il dpcm del 3 novembre scorso e le misure restrittive adottate dal sindaco Emilio Di Pumpo.

Il pattugliamento nelle ore serali di vie e piazze della città ha portato il corpo di polizia locale affiancato dai volontari della protezione civile a scoprire tre violazioni: assembramenti di giovani in locale privato, presenza di auto in sosta per intrattenimento nelle strade interdette dall'ordinanza sindacale e violazione dell'orario di apertura per un'attività. Per ognuno di questi episodi sono scattate le relative sanzioni amministrative.

"Non possiamo ammettere gli irrispettosi e gli indifferenti! Lo dobbiamo a tutti i nostri concittadini che stanno soffrendo a causa del virus, lo dobbiamo a tutti i malati di altre patologie che, a causa di questa brutta situazione, vedono aggravare la propria. Lo dobbiamo perchè dobbiamo fermare il virus".