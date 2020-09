Rischio elevato del virus, un altro sindaco corre ai ripari: mascherine obbligatorie all'aperto anche a Torremaggiore

Dopo Foggia anche Torremaggiore corre ai ripari. Questa mattina il sindaco Emilio Di Pumpo ha emanato un'ordinanza con la quale, in considerazione dell'aumento dei casi positivi all'infezione da Covid-19 in Capitanata e dell'elevato rischio di propagazione del virus, dispone l'utilizzo obbligatorio della mascherina come dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) da indossare sempre all’aperto, nelle zone a maggiore vocazione aggregativa o dove comunque non possa essere garantita la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, nei luoghi pubblici al chiuso come uffici, negozi, nelle attività commerciali o laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi é più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, sempre e comunque ove non è possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Sono esclusi dall'obbligo i minori al di sotto di sei anni e i soggetti che presentano forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina. "Mi sento in dovere pertanto di esortare i cittadini a prestare la massima attenzione a rispettare le regole senza dimenticare che buona parte del lavoro da fare per sconfiggere la contagiosità e pericolosità del virus, parte proprio dalle nostre buone pratiche di comportamento. Ho il dovere di tutelare il più possibile la salute dei miei concittadini e allo stesso tempo quello di difendere il diritto al lavoro. Seguiamo semplici regole per il rispetto di tutti"